Fedez glissa sulla separazione con Chiara Ferragni: "La priorità della mia vita sono i miei figli

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa. Ho altrenella miain questo momento":ha risposto in questo modo, ai microfoni di Pomeriggio 5 (intervistato dal giornalista calabrese di Mediaset, Michel Dessì) , alla domanda su cosa direbbe a chi parla di complotto per la notiziasuacon la moglie, fermato...