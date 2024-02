Fedez-Ferragni | scisma economico | quanti milioni ci sono in ballo e il ruolo delle madri

Chiara Ferragni e Fedez, aria di crisi dopo Sanremo? Il silenzio social alimenta le voci

(Di venerdì 23 febbraio 2024) «Dillo alla mamma, dillo all'avvocato». Quello divorzista. Se è vero che Chiarasi avviano verso la separazione, più che a uno scontro tra moglie e marito, prepariamoci a una sfida tra donne. Perché Federico Leonardo Lucia ha messo tutto il suo impero in mano alla signora Annamaria Berrinzaghi, sua madre. È lei che amministra il complesso reticolo societario che fa capo al cantante. È lei che gestisce soldi, investimenti, immobili. Lei che comanda. Quandoha dichiarato in tribunale di essere “nullatenente”, be', non è andato tanto lontano dalla realtà. E lodei Ferragnez rischia di essere cruento, se non si mettono d'accordo. Nota positiva: i coniugi hanno tenuto separati i rispettivi imperi dal giorno uno. Così la roba in comune è poco o nulla. Esempio: il mega attico a Citylife è di ...