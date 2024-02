Fedez-Ferragni | il rapper se n' è andato di casa | cosa sappiamo

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati: il rapper è andato via di casa domenica scorsa. «Lei non era...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Alla fine i nodi sono venuti al pettine. I social non celano più la crisi che ha colpito anche la coppia più postata, pubblicata, monitorata di sempre. La storia d'amore,e Chiaraè giunta al capolinea. I segnali della separazione si vedevano da tempo: le tensioni post Sanremo 2023, il Pandoro Gate, la multa dell'Antitrust, l'accusa di truffa aggravata, la crisi lavorativa e personale, e inevitabilmente le voci sempre più insistenti sul loro imminente divorzio. Dal Festival dell'anno scorso, in cui nell'ultima sera lui aveva baciato sul palco dell'Ariston Rosa Chemical (in gara a Sanremo, ndr), provocando la delusione della moglie per l'incapacità del marito distare al suo fianco senza mettersi al centro della scena, il matrimonio tra i due s'era incrinato ma l'influencer aveva rimqualsiasi decisione per stare ...

