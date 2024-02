Fedez | è stata Chiara Ferragni a cacciarlo di casa | «In queste ore è tornato per parlarle»

Chiara Ferragni, addio Fedez: è stata lei a cacciarlo. Ecco perché. Foto e video | Intrattenimento

(Di venerdì 23 febbraio 2024)separati dopo l'ultima lite, il rapper che non vive più sotto lo stesso tetto di moglie e figli, i primi incontri con l'avvocato divorzista. Alla distanza...

Fedez rompe il silenzio social dopo la bufera che ha investito la moglie Chiara Ferragni , coinvolta nel "caso pandoro Balocco" e finita nel mirino per la sua ... (iltempo)

Crisi in casa Ferragnez, cosa è successo veramente. La coppia di coniugi prende le distanze o così sembra: sono giorni che le pagine di gossip non fanno che ... (caffeinamagazine)

Chiara e Fedez, è crisi conclamata per la coppia regina dei social: Un silenzio che avvalora l’ipotesi dei titoli di coda sulla storia d’amore che ha tenuto negli ultimi sei anni incollati ai social milioni di utenti, e con la notizia che arriva da ambienti vicini all ... unionesarda

Fedez in Tv dopo le voci di crisi con Chiara Ferragni, le prime dichiarazioni a Pomeriggio 5: Non è chiaro, al momento, quali siano state le sue parole a commento della situazione, ma da quanto apprendiamo si tratterebbe di un Fedez in palese difficoltà davanti alla domanda del giornalista. fanpage

"Fedez farà causa a Chiara per 100 mln". Corona sgancia la bomba sui Ferragnez: LEGGI ANCHE: Ferragni vera "riccona", Fedez vola basso: tutti gli affari della ex coppia Secondo il re dei gossip, Fedez sarebbe pronto a fare causa a Chiara Ferragni, chiedendole la cifra monstre di ... affaritaliani