Fedez e Ferragni, “anatomia di una caduta”: tutti i meme sulla separazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Milano, 23 febbraio 2024 – La notizia della rottura trae Chiaraha popolato i giornali e il web, tra opinioni, soffiate e riflessioni pure profonde su un fatto che dovrebbe essere (e rimanere) privato. Ma tra long article e post di commiato non si possono non citare idissacratori e ironicifine della relazione tra i due. Per il rapper e l’influencer, che si sono conosciuti grazie al famoso verso scritto da(“Il cane di Chiaraha il papillon di Vuitton ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John”), i social sono stati la principale fonte di reddito di questi anni ma si sa, come il web innalza, così abbassa con la velocità di un mi piace e così la coppia più seguita d’Italia è finita per essere il soggetto dei ...