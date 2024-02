Fedez dribbla i cronisti alla sfilata di Donatella Versace: “Non voglio parlare”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Milano – Ha scelto ladell'amica, per fare la sua prima uscita pubblica dopo che la rottura con la moglie Chiara Ferragni è diventata di dominio pubblico. Il rapper, a differenza dell'imprenditrice digitale, che ha disertato qualsiasi evento della Milano fashion week, è arrivato allo show di, pur senza rilasciare però dichiarazioni ai: ''Non, non ho voglia, ho già spiegato perché sono qui'', ha detto prima di sedersi in prima fila, poco distante dall'attrice premio Oscar Anne Hathaway e da Marco Mengoni. Tshirt nera e pantaloni marroni, il rapper era protetto da un cordone della security mentre fumava una sigaretta elettronica guardando i messaggi al telefonino.ha ...