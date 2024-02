Federica Masolin lascia la F1 su Sky, sul web scatta la rivoluzione

(Di venerdì 23 febbraio 2024)via da Sky1 dopo tantissimi anni: svelatol’amatissimaè una delle giornaliste più apprezzate dell’intero panorama italiano. Entrata nella famiglia Sky come inviata per le partite di volley, è diventata poi un punto di riferimento dell’emittente occupandosi di calcio e di Giochi Olimpici. Da molti Questo articolo è stato pubblicato primanews.eu.

Federica Masolin , la notizia circolata in queste ore ha sconvolto il pubblico di Sky: niente da fare, è un addio. Difficile immaginare la Formula 1 senza di ... (ilveggente)

Come un fulmine a ciel sereno arriva una notizia che spiazza gli utenti e gli appassionati di Formula 1 su Sky Tutto ha un inizio e tutto ha una fine e ciò ... (sportnews.eu)

Non vedremo più la coppia Federica Masolin – Davide Valsecchi a bordo pista: ecco i volti nuovi della Formula 1 di Sky. Ci siamo quasi: prima i test finali ... (rompipallone)

Federica Masolin via da Sky Sport Formula 1: dove rivedremo l’amata conduttrice: Federica Masolin via da Sky Sport Formula 1 dopo tantissimi anni: svelato dove rivedremo l'amatissima conduttrice. sportnews.eu

Federica Masolin e Davide Valsecchi lasciano Sky Formula 1 Le ultime indiscrezioni: Federica Masolin, la musa della Formula 1 di Sky lascia E con lei anche Davide Valsecchi, ex campione del mondo di F2 e da anni commentatore per la pay tv Nel caso, chi andrebbe al loro posto Le ... affaritaliani

F1 senza parole: addio a sorpresa e sostituzione immediata: La stagione di Formula 1 è partita con i test in Bahrain ma anche con una sorpresa amara per tutti: il cambio non lo aveva previsto nessuno. abruzzo.cityrumors