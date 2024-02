Fazzolari: "Navalny? Il responsabile è il Cremlino. Un dovere non abbandonare l'Ucraina"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Il fatto che Vladimir Putin in Italia si sente a casa non è altro che propaganda, soltanto disinformazione". A dirlo è il sottosegretario a Palazzo Chigi Giovanbattistain un'intervista al Messaggero, tracciando quella che è la linea dell'esecutivo sulla guerra ine commentando la "stanchezza" percepita dall'Europa e dall'opinione pubblica sul conflitto: "La stanchezza è normale per ogni opinione pubblica che reputa la guerra lontana dai nostri interessi. Finché non entra in casa propria, ci si può illudere che non ci riguardi da vicino. Invece non è così, la guerra scatenata da Putin ci tocca eccome da vicino e sta a noi doverlo spiegare alle persone, anche con queste iniziative", risponde il braccio destro di Giorgia Meloni. Sulla morte dell'attivista russo Alexei...