Fashion Week | sfilata Gucci | Sabato De Sarno incanta Milano

Sfilata Etro autunno inverno 2024: tesori alla Milano Fashion Week

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 – Tutti d’accordo stavolta, per la secondadonna difirmata dal direttore creativoDe: Bravo, bravo davvero!, dicono all’uscita dello show di oggi alla Fonderia Macchi giornalisti e buyer internazionali che hanno visto bella luce dal defilé per l’inverno 2024-2025 che dopo solo sette mesi dall’incarico conferma il talento, la bravura, lo stato di grazia diDeche aveva intorno a sé alla fine del defilé tutta la sua famiglia riunita per fargli festa. “Quando esco alla fine dello show voglio incontrare per primi gli occhi di mia madre, diceche ha lavorato benissimo col suo team, divertendosi anche molto. E non è poco. Un successo dunque dopo tante, troppe, illazioni forse perché la ...