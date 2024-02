Fashion Week Milano | le tendenze beauty da copiare | dai capelli wet | al make-up no make-up e la riga di lato

Emma Watson, Uma Thurman, Sharon Stone: tutte le star in front row alla Milano Fashion Week

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Al via la settimana della moda milanese con le collezioni per il prossimo Autunno-Inverno. Dai backstage vi raccontiamo i migliori trend-up e

Milan Fashion Week , termometro di tendenze e must have in fatto di moda per la prossima stagione. Tra le novità più rilevanti e innovative c’è senza dubbio il ... (dilei)

Milano fashion week: i ristoranti e le location dove cenare e incontrare stilisti e top model: Una serie di indirizzi di ristoranti e locali dove poter incontrare i protagonisti della fashion week e trascorrere la serata in questo week end fashion. A Porta Genova presso un ex asilo di fine ... corriere

Milan Fashion Week, ospiti vip pazze per il plastic nude: Milan Fashion Week, termometro di tendenze e must have in fatto di moda per la prossima stagione. Tra le novità più rilevanti e innovative c’è senza dubbio il plastic nude, già proposto la scorsa ... dilei

Victoria De Angelis ospite speciale nella notte e sotto la neve della sfilata di Emporio Armani: Alla Milano Fashion Week nevica in passerella da Emporio Armani e, in prima fila, c'è anche Victoria De Angelis fra gli altri ... vogue