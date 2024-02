Fantoccio di Meloni bruciato al corteo per Verbano | Mattarella | “Intollerabile serie di violenze”

Bruciato il fantoccio di Giorgia Meloni durante una manifestazione a Roma

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il presidente della Repubblica Sergioha preso posizione sulraffigurante la premier Giorgiaieri alla manifestazione in ricordo di Valerio

Circa 1200 manifestanti si sono riuniti oggi in via Monte Bianco, a Montesacro Un fantoccio di cartone con le sembianze di Giorgia Meloni è stato bruciato da ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Un fantoccio di cartone con le sembianze di Giorgia Meloni è stato bruciato da alcuni manifestanti, circa 1200, riuniti in via Monte Bianco, a ... ()

Un fantoccio di cartone con le sembianze di Giorgia Meloni è stato bruciato da alcuni manifestanti, circa 1200, riuniti in via Monte Bianco, nel quartiere ... (secoloditalia)

Manichino di Meloni bruciato in piazza. La solidarietà di Mattarella: Di Redazione Politica Il capo dello Stato: con gli insulti viene travolta la dignità della politica «Si assiste a una intollerabile serie di manifestazioni… Leggi ... informazione

Rogo manichino Meloni, la condanna di Mattarella: “Intollerabile serie di manifestazioni di violenza”. Solidarietà anche da PD e IV: In mattinata sono arrivate le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, condannando i fatti di Roma, ha espresso la sua solidarietà alla premier Giorgia Meloni per gli ... tag24

Mattarella: "Piena solidarietà a Meloni, violenza travolge dignità politica": Ieri un fantoccio di cartone con le sembianze di Giorgia Meloni è stato bruciato da alcuni manifestanti, circa 1200, riuniti in via Monte Bianco, a Montesacro, in ricordo di Valerio Verbano, militante ... adnkronos