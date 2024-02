FANTACALCIO | CONSIGLI – Chi schierare nella giornata 26

Chi schierare al Fantacalcio nella 26ª giornata: tutti i consigli

(Di venerdì 23 febbraio 2024), la guida alla 26a: ecco iper la prossimadivise squadra per squadra Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori dae le mosse a sorpresa per vincere al. E poi giuro che questo è l’ultimo anno che gioco… BOLOGNA – VERONAvenerdì 23/02, ore 20.45, DAZN Il Bologna è tornato a sognare e segnare alla grande. Una squadra che gioca con entusiasmo, è uscita bene da un periodo di crisi e quindi ora è ancora più pericolosa.Il Verona sta strappando punticini qua e là ma non è abbastanza, la posizione in classifica preoccupa e bisogna in un modo o nell’altro levarsi da questo brutto impiccio.Favoriti i rossoblu, con generosa dose di bonus. Il fantacalcista logicoKristiansen on fire. Gli manca solo più il gol, certezza lo è ...