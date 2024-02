Falsi investimenti online | Polizia oscura 473 tra siti web e annunci

Trading online a Roma, falsi investimenti con il marchio Eni. Oscurati 473 siti web. La polizia postale: «Diffidate di facili guadagni»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Ladi Stato ha eseguito un decreto di sequestro tramitemento di 473 risorse on line relativi aweb, account epubblicitari su una nota piattaforma social. Tali risorse pubblicizzavano e promuovevanofinanziari attraverso piattaforme di trading on line, offerte ad un pubblico indistinto. Gli utenti della rete venivano indotti a fare affidamento sulla serietà dell’investimento poichè i messaggi promozionali erano veicolati attraverso lo sfruttamento indebito del marchio di Eni s.p.a. e dell’immagine dell’Amministratore Delegato pro tempore. In molti casi venivano utilizzati dei video deepfake, che attraverso l’intelligenza artificiale, facevano credere il pieno coinvolgimento di Eni e dei suoi organismi di vertice nella ...