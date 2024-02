Fallimento Bames, l'arringa finale: "Volevamo solo salvare gli operai". Ma il pm chiede condanne pesanti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Vittorio Romano Bartolini ha avuto un ruolo fondamentale, specie nei rapporti con le banche per ottenere i finanziamenti, ma non era l’amministratore di fatto della. La governance societaria faceva capo a Luca Bertazzini come plenipotenziario, come capitano della nave come lui stesso si è definito. Quando poi Bertazzini se ne è andato nel 2008 è intervenuta la crisi del mercato immobiliare che ha messo in ginocchio il piano di reindustrializzazione e ha fatto venire meno il meccanismo di autofinanziamento che permetteva di procedere, quindi l’operatività è diventata di emergenza". L’avvocato Niccolò Vaccaro dello studio legale di Salvatore Scuto è il difensore dell’anziano patron della Bartolini imputato al Tribunale di Monza insieme ad altri 6 di bancarotta fraudolenta per ildella, la società vimercatese, ...