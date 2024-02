La nuova vita di Fairphone 4: aggiorna Android e fotocamere e scende di prezzo

Novità smartphone: Realme C67 in Italia, nuova colorazione per Nokia G22, OnePlus non aggiorna per 7 anni: Il Realme C67 debutta in Italia con promozioni di lancio su Amazon, offrendo specifiche tecniche avanzate a prezzi accessibili. Nel frattempo, il Nokia G22 presenta una nuova colorazione So Peach sul ... news.fidelityhouse.eu