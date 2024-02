Faida in casa Soru | Camilla su papà Renato | Un modello per me Era un visionario | però gioca da solo

In casa Soru la faida di una famiglia in bilico per le Regionali in Sardegna. La figlia Camilla: «Non so se lo perdono»

Colloquio con Camilla Gerolama Soru, candidata con i dem alle Regionali: "Venti anni fa mio padre aveva un sogno, l'idea di una Sardegna a testa alta che rafforza la sua identità nel mondo di oggi. Ma a lui manca un aspetto fondamentale: non ha capito che i progetti si realizzano insieme, sono i percorsi collettivi che contano"

