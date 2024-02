Fagioli | «Ho iniziato con la schedina | poi l’adrenalina mi ha preso»

Fagioli: «Ho iniziato con la schedina, per l'adrenalina mi ha preso»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nicolòsi allena con la Juventus, ma in questa stagione non potrà mai scendere in campo per la squalifica avuta a causa del suo problema con le scommesse. Come lui stesso ha ammesso il gioco è diventato un problema pesante che lo ha portato ad indebitarsi per quasi un milione di euro. Oggi pomeriggio presso il Cinema comunale di Condove (Torino), il centrocampista ha parlato della sua esperienza nel corso dell’incontro “Lo sport non è un azzardo”. Al termine del processo il classe 2001 ha patteggiato con la procura federale 7 mesi di squalifica e un percorso riabilitativo che svolte con il dottor Paolo Jarre, esperto di tematiche legate al gioco d’azzardo e alla ludopatia. Juventus,sulle scommesse: «Hocon una» Prende la parola i calciatore della Juventus: «Sono felice di essere ...