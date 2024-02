Fabio Vaccarono Multiversity | Università digitali fondamentali per colmare il gap formativo del Paese

Vaccarono (Multiversity): Università digitali fondamentali per colmare il gap formativo del Paese - Ildenaro.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “In un mercato che si sta sempre più orientando verso il concetto di industria 5.0, emerge con forza il ruolo dellequali vettori di innovazione e inclusività: la didattica digitale è uno strumento imprescindibile per la diffusione capillare del sapere – in tutti i territori d’Italia. La formazione universitaria digitale consente inoltre di conciliare pienamente il lavoro con lo studio, in un’ottica di upskilling, reskilling e lifelong learning”. È quanto ha dichiarato, Ceo di, il primo Gruppo di Education in Italia e il secondo in Europa, con gli ateneiPegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, durante la sua partecipazione al Forum in Masseria di Bruno Vespa ? apertosi oggi nella suggestiva cornice delle Terme di Saturnia ? ...