Fabbrico | niente distrazioni se vuoi il blitz

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Si giocano stasera sei anticipi dei campionati regionali-. SERIE C. Gara tra squadre di media classifica, alle 20,45 a Parma tra San Benedetto (7) e(12, in foto Matteo Bignardi): i reggiani, per fare ilnon devono distrarsi. SERIE D. Tra i maschi si giocano due gare interessanti, tra formazioni d’alta classifica: Volley Scandiano (31)-Busseto (32) alle 21,15 in via Longarone con di fronte la terza e la quarta forza del girone e di Circolo Inzani Parma (26)-Pieve Volley che insegue a 25, il via alle 21,15. Alle 21 gara non semplice ma abbordabile per il Volley Tricolore (9) che alla palestra Moro attende la Pallavolo Parma (12). Chiudendo la D maschile, nel girone B Crevavolley (24)-BRV Almet (31) si gioca domani alle 20,45 a Crevalcore. Tra le ragazze, nel girone A, alla palestra Pertini alle 21 derby tra Vaneton Limpia (25) e ...