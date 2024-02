F1, Vasseur: "Ferrari punta a vincere delle gare, i piloti non partiranno indietro. Aerodinamica migliorata"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Frederic, team principal della, ha tracciato il bilancio finale dei Test F1 disputati in Bahrain ai microfoni di Sky Sport F1: “Perché il lavoro con le gomme C4? È un buon esercizio: so che non è rilevante per questa pista e per la preparazione del prossimo weekend, ma è un buon esercizio per i, che sanno perfettamente come funzionano le gomme sul giro secco e avendo 30 set a disposizione non è stato stupido utilizzarne uno così“. Il leader dellaha poi proseguito: “Difficile dare un voto. Il primo lato è la costanza e il passo gara, su cui abbiamo fatto un buon passo avanti rispetto all’anno scorso. Sainz ha fatto un’ottima simulazione di gara ieri, è stata buona e costante. Penso che la macchina sia più facile da guidare, isono più sicuri sullo stint lungo. Per ...