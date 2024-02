F1 Test in Bahrein | Ferrari veloce | Red Bull squadra da battere

F1 | Test Bahrain, Giorno 3: l'ultimo acuto è di Ferrari con Leclerc

(Di venerdì 23 febbraio 2024) F1 tre giorni diin. Vediamo cosa ha detto la pista in merito alla stagione che si appresta ad iniziare C’era tanta attesa per questa tre giorni diined ad una settimana dall’inizio della stagione qualcosa la pista ha detto. Innanzitutto laha mostrato grandi progressi, una monoposto molto ben bilanciata e tempi interessanti soprattutto sul giro secco. Sainz e Leclerc hanno chiuso ina il secondo ed il terzo giorno anche se il giroè stato ottenuto con una mescola, che non sarà usata nel primo gran premio stagionale che sarà proprio in, poichè degrada troppo. Tuttavia, anche con pneumatici più duri, laha mostrato un ottimo potenziale e questi tre giorni danno ...

AGI - È presto per fare bilanci o per illudersi che la Ferrari sia pronta per vincere il Mondiale, ma la base di partenza per la stagione 2024, che scatterà ... (agi)

Formula 1, cosa hanno detto i test in Bahrain: Verstappen nascosto, un dato fa sorridere la Ferrari: Mercoledì il miglior tempo di Verstappen su Red Bull, ieri quello di Sainz con la Ferrari. Si torna in pista a Manama per la terza e ultima giornata… Leggi ... informazione

Zhou: “Possiamo sfidare i nostri rivali diretti”: La terza e ultima giornata di test in Bahrain ha presentato una piccola-grande sorpresa nella graduatoria dei tempi: il merito è stato del cinese Zhou Guanyu, che ha trascinato la Sauber (o Stake F1, ... formulapassion

F1 | Test Bahrain 2024, Day 3, Stroll: "La macchina migliora giorno dopo giorno, presto per fare previsioni":