F1 | test Bahrain terza giornata | Verstappen si conferma | difficoltà McLaren

Test chiusi, Day-3 a Leclerc. È sfida con Red Bull

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ipre stagionali di Formula 1 sono giunti al termine. Sul circuito delva in scena lae ultimadella tre giorni che ha visto le vetture 2024 debuttare. Il programma, che in origine prevedeva due sessioni distinte – la prima tra le 8:00 e le 12:00, la seconda tra le 13:00 e le 17:00 – ha subito delle modifiche. Infatti, il problema al tombino di Curva 11 riscontrato ieri si è riproposto durante la mattinata, costringendo la FIA ha fermare i. Successivamente la Federazione ha comunicato la fusione delle due sessioni, eliminando la pausa pranzo per garantire una finestra di prove più ampia a team e piloti. Lanon sorride alla, con Lando Norris che a metà mattinata è costretto a portare la propria monoposto ai box. ...

