F1, test Bahrain 2024, la diretta del terzo giorno: Leclerc in testa davanti a Russell, Verstappen quarto

Vanno in archivio i test di F1 in Bahrain e nel day-3 è Charles Leclerc a far registrare il miglior tempo in assoluto sul giro secco, in 1.30.322 nel corso ... (sportface)

F1 Test Bahrain, Leclerc primo con Ferrari in ultima giornata: (Adnkronos) - Charles Leclerc e la Ferrari davanti a tutti nella terza e ultima giornata di test sul tracciato di Sakhir, che il 3 marzo ospiterà il Gp del Bahrain, prima prova del Mondiale 2024 di ... reggiotv

F1 | Hamilton: “Ferrari un sogno, voglio scrivere un nuovo capitolo della mia storia”: Si sono appena conclusi i test di Formula 1. In Bahrain, si chiudono per qualche giorno i garage dei team in attesa della prima gara stagionale alla fine della prossima settimana. Nel paddock però ci ... f1grandprix.motorionline

Test F1, Leclerc e Ferrari brillano nel giorno 3. La Red Bull ok sul passo gara: Una Ferrari che fa ben sperare come solidità complessiva, una Red Bull velocissima ma non perfetta. L’ultima giornata dei test in Bahrain ha visto la rossa di Charles Leclerc sfrecciare davanti a ... gazzetta