F1 | test Bahrain | altra interruzione dovuta ad un tombino Si riparte alle 9 45

Test F1 Bahrain 2024, Day-2: Sainz davanti a tutti. Leclerc: “Ferrari migliorata, ma la Red Bull è avanti”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nell’ultima giornata diF1 nel circuito Sakhir inè nuovamente tutto fermo a causa di un. Si tratta dello stesso di ieri all’ingresso della curva 11, che è stato scoperchiato dal messicano della Red Bull Sergio Perez. Le operazioni di chiusura hanno richiesto diverso tempo, e isono stati interrotti per oltre un’ora. Lanza è prevista per le 9.45 ora italiana. SESSION UPDATE Track repairs are ongoing down at Turn 11 When the session resumes (Estimated to be at 11:45 local time) it will run continuously until 19:00 with no break#F1ing #F1 pic.twitter.com/SecdIgGw90 — Formula 1 (@F1) February 23, 2024 SportFace.