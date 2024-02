F1 test Bahrain 2024 | Verstappen | “Prestazioni della vettura molto buone”

F1 test Bahrain 2024 day 3: Leclerc fa il miglior tempo ma Verstappen impressiona. La Ferrari c'è

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Terza e ultima giornata diinin vista del prossimo start del Mondiale. E una Red Bull che continua a sembrare sempre un passo avanti alle altre. “Nel complesso oggi è andatabene. Ci siamo concentrati sui long run per capire meglio laed è stato bello vedere che leerano”, ha dichiarato il campione del mondo in carica Max. “Abbiamo preferito non concentrarci sul tempo sul giro puro e abbiamo provato diverse mescole, quindi sono contento dei giri che abbiamo fatto oggi. Per quanto riguarda il weekend di gara, si tratta di mettere a punto l’auto. Ora dobbiamo esaminare un po’ di più i dati e provare”. Moderatamente ...