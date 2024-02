F1 | test Bahrain 2024 | miglior tempo per Sainz dopo le prime 4 ore | seguono Perez e Hamilton

F1, test Bahrain 2024, la diretta del secondo giorno: Sainz 1° poi Perez. Leclerc: «Felice della nuova...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La sessione mattutina della terza giornata didi F1 nel circuito di Sakhir insi è trasformata in una sessione unical’interruzione di oltre un’ora per un problema ad un tombino, lo stesso che aveva frenato la giornata di ieri.le4 ore ilè quello di Carlos, che si è ben comportato a bordo della sua SF-24 anche sulla simulazione di passo gara. Lo spagnolo ha completato diverse runandosi man mano fino all’ultima in cui ha girato costantemente sull’1:38 basso. Per quanto riguarda il time attack, il ferrarista ha fatto segnare il crono di 1:31.247, staccando di poco più di due decimi la Red Bull di Sergio, che ha incontrato diverse difficoltà quest’oggi. ...