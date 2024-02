F1 | qualifiche GP Bahrain 2024 | programma | date | orari e diretta tv

F1 Test Bahrain 2024, day2 mattina: Leclerc e Ferrari davanti a tutti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La Formula 1 è tornata per l’inizio della stagione. Sul circuito delva in scena la prima tappa di un campionato composto da ventiquattro Gran Premi. Il primo e secondo round della stagione presentano unazione particolare: il Gran Premio si corre sabato, in rispetto del Ramadan. Il weekend inizia dunque il giovedì con le prove libere e lesono previste per sabato pomeriggio. I semafori verdi per il Q1 è inper le 17:00 italiane. La sessione disarà visibile su Sky Sport F1 e NOW, oltre che in streaming su Sky Go. SportFace.