F1, la griglia di partenza dopo i Test: Ferrari prima inseguitrice di Verstappen?

(Di venerdì 23 febbraio 2024) In assenza di una vera e propria rivoluzione tecnica regolamentare rispetto al 2023 era difficile attendersi degli stravolgimenti nelle gerarchie dei vari team in vista del Mondiale di Formula Uno 2024, che scatterà ufficialmente il prossimo weekend con il Gran Premio del Bahrein. Iufficiali di Sakhir, andati in scena dal 21 al 23 febbraio, hanno comunque dato degli spunti interessanti sulle nuove monoposto in attesa di poter valutare appieno il potenziale di ciascuna vettura a partire dalle qualifiche di venerdì 1° marzo. Stilare unadinon è facile, considerando i programmi di lavoro differenziati delle squadre durante i collaudi di questi giorni. I dati più interessanti sono emersi dalle simulazioni di Gran Premio effettuate in notturna, quindi nelle stesse condizioni che i piloti troveranno anche sabato ...