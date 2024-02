F1, la Ferrari chiude i Test davanti a tutti con il miglior tempo di Leclerc. Passo gara convincente, ma Verstappen impressiona

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Va in archivio con ildi Charlesla terza e ultima giornata deicollettivi ufficiali pre-stagionali della Formula Uno a Sakhir in vista del Mondiale 2024, che scatterà sulla stessa pista in Bahrein dal 29 febbraio al 2 marzo con il primo Gran Premio del campionato. Day-3 caratterizzato da un nuovo problema al tombino di curva 11, che ha portato alla cancellazione della pausa pranzo e ad un ritardo di 10 minuti sul programma odierno. 1’30?322 il crono siglato dal monegasco dellanel pomeriggio con la gomma più prestazionale del lotto (la C5), dopo aver comunque dimostrato un ottimo potenziale sul giro secco anche con mescole più dure che verranno riproposte il prossimo weekend nelle qualifiche di Sakhir. Il nativo del Principato, competitivo anche nella simulazione di ...

