F1, in Bahrain Sergio Perez fa saltare ancora un tombino. Nuove bandiere rosse e sessione senza pause

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ha veramente del surreale quello che sta succedendo nei Test di F1 in. Anche in questa giornata laè stata interrotta per un problema ad undella pista di Sakhir. Anche ieri erano state esposte ledopo il passaggio di Lewis Hamilton in curva 11 che aveva scoperchiato il, mentre quest’oggi è stato il turno die sempre nello stesso punto. Una figuraccia decisamente incredibile per gli organizzatori della pista di Sakhir, ma anche per la stessa F1, con chi di dovere che non ha minimamente controllato i lavori di ripristino del circuito. RED FLAG The drain cover at Turn 11 has come unstuck once again #F1Testing #F1 pic.twitter.com/oeEv5dOzaR — Formula 1 (@F1) February 23, 2024 Le ...