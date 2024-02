F1 | Hamilton In Ferrari per scrivere nuovo capitolo mia storia

Hamilton: "In Ferrari per scrivere un nuovo capitolo" | FP

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Quando si è presentata questa opportunità ho deciso di coglierla" SAKHIR (BAHRAIN) - "Quando ho firmato in estate, in quel momento vedevo il mio futuro con la Mercedes. Poi si è presentata questa opportunità a fine anno e ho deciso di coglierla". I test in Bahrain hanno ufficialmente alzato il sipa

F1, Hamilton e il 'nuovo capitolo' con la Ferrari: Parla il pilota britannico che ha deciso di rescindere il suo contratto con la Mercedes per effettuare il passaggio a Maranello Lewis Hamilton ha affermato che la sua uscita dalla Mercedes per unirsi ... adnkronos

F1: Hamilton 'difficile cambiare ma felice di andare in Ferrari': "La Ferrari è un sogno d'infanzia. si aprirà un nuovo capitolo". Lewis Hamilton si prepara alla stagione di formula 1 ormai alle porte ma guarda all'avventura che lo attende con il Team di Maranello ... ansa

LIVE F1, Test Sakhir 2024 in DIRETTA: Leclerc in vetta, Verstappen spaventa sul passo gara: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.14 1:37.160 per Verstappen, feeling perfetto con la Red Bull dell'olandese. 15.12 1:37.221 per Verstappen che inanella un altro giro velocissimo con la Red ... oasport