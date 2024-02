F1 | Hamilton | “Ferrari opportunità che ho deciso di cogliere”

Hamilton-Ferrari, Vasseur: "Sainz ha capito, chance per Leclerc"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “Laè un sogno d’infanzia. E’ stata unache hodi. È stata la decisione più difficile che abbia mai preso: Mercedes mi supporta da 26 anni e sono orgoglioso dei traguardi raggiunti, ma penso che io devo scrivere la mia storia e ho pensato fosse il momento di iniziare un nuovo capitolo”. Lo ha detto Lewisin conferenza stampa nell’ultima giornata di test in Bahrain: “Laè un team che non ha ottenuto grandi successi dai tempi di Schumacher, quindi per me è anche una sfida enorme e da ragazzino sognavo di guidarla. Sono davvero entusiasta della scelta che ho fatto. Non sono mai stato a Maranello, con Vasseur ho un ottimo rapporto e con lui ho corso in Formula 3. Siamo sempre rimasti in contatto e ho sempre sognato che sarebbe diventato ...

Uno degli episodi della nuova stagione di Drive to Survive ha come protagonisti Toto Wolff e Lewis Hamilton , che prima della clamorosa firma dell'inglese per ... (fanpage)

F1: Hamilton 'difficile cambiare ma felice di andare in Ferrari': "La Ferrari è un sogno d'infanzia. si aprirà un nuovo capitolo". Lewis Hamilton si prepara alla stagione di formula 1 ormai alle porte ma guarda all'avventura che lo attende con il Team di Maranello ... ansa

Hamilton: "Ai videogiochi sceglievo Schumi. La Ferrari non vince dal 2007, mi stimola": "È stata un'opportunità e l'ho voluta cogliere". Lewis Hamilton ha spiegato così la clamorosa scelta di correre per la Ferrari nel 2025. Il sette volte campione del mondo ne ha parlato in conferenza ... gazzetta

LIVE F1, Test Sakhir 2024 in DIRETTA: Leclerc in vetta, Verstappen spaventa sul passo gara: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.14 1:37.160 per Verstappen, feeling perfetto con la Red Bull dell'olandese. 15.12 1:37.221 per Verstappen che inanella un altro giro velocissimo con la Red ... oasport