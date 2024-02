Hamilton: "In Ferrari per scrivere un nuovo capitolo" | FP

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Parla il pilota britannico che ha deciso di rescindere il suo contratto con la Mercedes per effettuare il passaggio a Maranello Lewisha affermato che la sua uscita dalla Mercedes per unirsi allaè dovuta al fatto che crede che sia giunto il momento di scrivere "un nuovo capitolo" nella sua carriera da

«Sono stati giorni pazzeschi, pieni di tutta una serie di emozioni. Ma come sapete tutti, dopo 11 anni incredibili alla Mercedes, è arrivato per me il ... (open.online)

F1, Hamilton e il 'nuovo capitolo' con la Ferrari: "Ovviamente in estate abbiamo firmato e in quel momento ho visto il mio futuro con la Mercedes", ha detto Hamilton spiegando la sua decisione di passare alla Ferrari. "Ma nel nuovo anno si è ... adnkronos

F1: Hamilton 'difficile cambiare ma felice di andare in Ferrari': "La Ferrari è un sogno d'infanzia. si aprirà un nuovo capitolo". Lewis Hamilton si prepara alla stagione di formula 1 ormai alle porte ma guarda all'avventura che lo attende con il Team di Maranello ... ansa

LIVE F1, Test Sakhir 2024 in DIRETTA: Leclerc in vetta, Verstappen spaventa sul passo gara: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.14 1:37.160 per Verstappen, feeling perfetto con la Red Bull dell'olandese. 15.12 1:37.221 per Verstappen che inanella un altro giro velocissimo con la Red ... oasport