F1 | Hamilton e il ‘nuovo capitolo’ con la Ferrari

(Di venerdì 23 febbraio 2024) (Adnkronos) – Lewisha affermato che la sua uscita dalla Mercedes per unirsi allaè dovuta al fatto che crede che sia giunto il momento di scrivere "un nuovo capitolo" nella sua carriera da record.ha parlato a lungo per la prima volta da quando il suo trasferimento al Team italiani nel 2025 è stato confermato all’inizio di questo mese. Il 39enne, arrivato alla Mercedes dalla McLaren nel 2013, ha firmato un prolungamento del contratto di due anni solo lo scorso agosto. Ma durante l’inverno ha deciso di rescindere il suo contratto da 100 milioni di sterline con 12 mesi di anticipo per effettuare il passaggio a Maranello. "Ovviamente in estate abbiamo firmato e in quel momento ho visto il mio futuro con la Mercedes", ha dettospiegando la sua decisione di passare alla ...