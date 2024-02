F1 | Alonso | “Red Bull dominante | 19 piloti già sanno che non saranno campioni del mondo”

F1: Alonso, 'per il momento guardiamo le Red Bull...'

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Fernandoha fatto un primo bilancio della tre giorni di test in Bahrain, dove la prossima settimana comincerà il Mondiale di Formula 1: “La nostra monoposto è cresciuta, ma tenderei ad escludere un exploit come quello dello scorso anno in cui abbiamo superato persino le nostre aspettative. Abbiamo una macchina migliore rispetto a quella del 2023 e sono entusiasta, ma anche gli altri team hanno fatto dei passi avanti“. Il pilota spagnolo dell’Aston Martin ha poi detto la sua sulla superiorità della Red: “Hanno portato un concetto notevole anche quest’anno e stanno dominando. L’unica cosa che possiamo fare è osservarli e capire le loro prestazioni. Non ho la sfera di cristallo, ma credo che 19in griglia sappiano che neanche quest’anno si laureerannodel. Da questo punto ...