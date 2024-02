Export da 300 milioni di euro per la mozzarella di bufala DOP

L'export della Bufala dop vale 300 milioni, al via il tour

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Caserta. Il Consorzio di Tutela delladicampana Dop punta sull’e moltiplica le iniziative di promozione all’estero. Dalla Francia al Giappone, laCampana guarda sempre più ai mercati stranieri, che diventano centrali anche nella strategia di sviluppo delle attività del Consorzio. L’del comparto vale infatti oltre 300die ha superato per la prima volta il 40% dell’intera produzione. Il tour internazionale, che porterà laDop in diversi continenti, inizia domenica prossima, 25 febbraio, da Parigi, dove si apre il “Salon du Fromage”. Proprio la Francia rappresenta il primo mercato per l’dellaDop, assorbendo circa un terzo del totale. “Il ...