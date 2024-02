Expats | la spiegazione del finale | chi vuol essere madre?

Expats, la spiegazione del finale della serie Prime Video con Nicole Kidman

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Neldi, disponibile dal 23 febbraio, la nuova miniserie Prime Video prodotta e interpretata da Nicole Kidman, viene svelato il destino delle tre protagoniste, attraverso lo sguardo poetico e malinconico di Lulu Wang nella Hong Kong del 2014. Dopo la abbastanza disastrosa Nove perfetti sconosciuti su Prime Video (divenuta antologica col rinnovo per una seconda stagione), Nicole Kidman sembra aver avuto più fortuna affidandosi al talento di Lulu Wang, già fattasi notare sulla piattaforma con il film The Farewell - Una bugia buona con Awkwafina, per la nuova miniserie destinata al servizio streaming dell'e-commerce, ovvero, dal best seller internazionale The Expatriates scritto da Janice Y. K. Lee. Accanto a Kidman, Sarayu Blue e Ji-young Yoo interpretano tre donne che devono affrontare in tre modi diversi la ...