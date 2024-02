Ex carabiniere si barrica in casa e minaccia di uccidersi Un anno fa aveva fatto lo stesso

Carabiniere in pensione si barrica in casa insieme alla moglie

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un exsi èto ina Pavullo, sull’Appennino modenese. All’interno dell’abitazione c’è anche la moglie dell’uomo. Sul posto sono giunti carabinieri e polizia per tentare una mediazione. Non sono chiari i motivi del gesto. L’uomo sarebbe armato. Le forze dell’ordine hprovveduto a chiudere al transito via Liguria, dove si trova l’appartamento della coppia. La moglie del 70enne è conosciuta a Pavullo perché con la sorella gestiva un negozio di parrucchieri. Il precedente Nel dicembre del 2022 l’uomo era stato protagonista dellogesto. Dopo qualche ora si era arreso, consegnandosi alle forze dell’ordine ed era poi stato ricoverato in una struttura. L’uomo, che soffriva di depressione, anche in quell’occasionetenuto con sé la moglie, che ...

