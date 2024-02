Ex carabiniere in pensione si barrica in casa | con lui c’è la moglie Lo aveva già fatto nel 2022

Carabiniere in pensione si barrica in casa insieme alla moglie

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Uninsi èto ina Pavullo, nell’Appennino modenese, e con lui c’è la. L’uomo, 70enne,un gesto simile il 26 dicembre, quando si era arreso dopo una lunga trattativa con le forze dell’ordine. Sul posto sono presenti i colleghi dell’Arma e gli agenti della polizia e sarebbe in corso una mediazione. Non sono chiari i motivi del gesto. Articolo in aggiornamento… L'articolo proviene da IlQuotidiano.

Ex carabiniere si barrica in casa armato a Pavullo, era già successo nel 2022: Stessa situazione del 26 dicembre 2022: quella volta riuscirono a farlo arrendere il suo legale e il negoziatore ... rainews