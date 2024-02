Ex carabiniere 70enne barricato in casa si consegna dopo ore di trattative   

Si è consegnato dopo ore di trattative l'ex carabiniere che si era barricato in casa con la moglie a Modena

(Di venerdì 23 febbraio 2024) AGI - Si èto volontariamente il pensionatoexche da questa mattina si erainarmato con la moglie a Pavullo, nel Modenese. È stato decisivo l'intervento dei mediatori dell'Arma che grazie a un legale, Cosimo Zaccaria, hanno permesso di far uscire l'uomo dall'abitazione, che si trova in via Sardegna. Non è la prima volta che l'uomo compie un gesto simile. Anche nel 2022 aveva inscenato la stessa situazione: in preda a un crisi depressiva aveva minacciato di uccidere se stesso e la moglie. La vicenda si concluse positivamente con un successivo ricovero in una struttura e la revoca del porto d'armi. Oggi le trattative con l'exsono durate ore. Carabinieri e polizia, insieme a reparti speciali giunti da Livorno, hanno seguito la ...

