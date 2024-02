Eurovision è già polemica, la cantante israeliana Eden Golan rischia la squalifica: il brano è politico

(Di venerdì 23 febbraio 2024), la popolarescelta per rappresentare Israele all’Song Contest 2024 di Malmöa, è a rischio espulsione. Il destino della vincitrice del talent israeliano HaKokhav HaBa, è incerto, ma le polemiche fioccano. Il testo della ballata, October rain, farebbe riferimento all’attacco subito da Hamas il 7 ottobre. Poetico ma ‘troppo’ e questo basta per eliminare l’artista. “La vita non è un gioco per codardi / Mentre il tempo passa / Ogni giorno / sto perdendo la testa” sono gli ultimi versi sono sussurrati in inglese per essere compresi dal pubblico. Niente intenti politici, replicano le fonti israeliane, solo l’espressione del “sentimento popolare”. Eurofestival, Israele a rischio esclusione Il regolamento del festival musicale vieta qualsiasi dichiarazione politica ...