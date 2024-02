Europei Giovanili di Scherma, l'Italia brilla a Napoli: arrivano due ori di gioia

(Di venerdì 23 febbraio 2024)– È magico per, con ben quattro medaglie conquistate di cui due d’oro, l’inizio dei CampionatiCadetti e Giovani “2024”: nella prima giornata dedicata agli Under 17, gli azzurrini conquistano un doppio titolo continentale con i trionfi dello spadista Michele Queiroli e della sciabolatrice Vittoria Mocci, nella stessa gara in cui è bronzo Francesca Romana Lentini, eanche il bronzo della fiorettista Mariavittoria Elvira Berretta. Sulle pedane del “PalaVesuvio”, in un giovedì arricchito da un’emozionante e apprezzata cerimonia inaugurale, alla presenza – tra gli altri – del Sindaco di, Gaetano Manfredi, e dell’olimpionica Elisa Di Francisca, è stato subito spettacolo azzurrino. Nella spada maschile Michele Queiroli ha conquistato l’oro ...