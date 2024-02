Europee | Smeriglio si candida con Verdi Sinistra dopo la rottura con il Pd | “Qui coerenza che manca altrove Sulla pace i dem balbettano”

Massimiliano Smeriglio si dimette da vicepresidente della Regione Lazio e si candida alle europee

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “Con il Partito democratico i motivi di frizione sono stati diversi, a partire dal tema della. Quando si balbetta o non si votano emendamenti del gruppo The Greens o di The Left sul ‘cessate il fuoco’ a Gaza per me è un problema politico”. A rivendicarlo l’europarlamentare uscente Massimiliano, nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati, in cui ha annunciato la suatura con Alleanzadi Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli,lacon i dem e le polemiche per la “direzione politica chiusa e incerta” rivolta ai vertici del Nazareno. Alle prossime, considerato anche il voto proporzionale, sui temi della, dell’ambiente e non solo, la competizione a ...