Europee, Meloni a Fi: abbiamo famiglie diverse ma obiettivi comuni

Roma, 23 feb. (askanews) – Bisogna portare "una ventata di aria nuova anche in Europa. Anche se apparteniamo apoliticheglisono. Una maggioranza composita ma coesa può fare la differenza e in Europa possiamo portare il modello italiano". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, nel messaggio inviato al congresso di Fi. "La sinistra – ha aggiunto – fa di tutto per impedire una inversione di rotta netta, che è fondamentale e chiesta a gran voce da cittadini e mondi produttivi. Serve più forza al centrodestra, ogni voto al centrodestra è un voto in più per una Europa che difende i suoi confini, che non rinnega se stessa ma è fiera di sè e della sua identità".