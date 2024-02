Europa League | urna dolce-amara per le italiane | ecco i sorteggi

Sorteggi Europa League, l'urna sorride al Milan: agli ottavi arriva lo Slavia Praga

(Di venerdì 23 febbraio 2024)per le squadreneidegli ottavi di finale diche si sono tenuti a Nyon. È andata bene al Milan, che ha pescato i cechi dello Slavia Praga. I rossoneri giocheranno il match di andata a San Siro giovedì 7 marzo. Ritorno a Praga il 14 marzo. Meno fortunate Atalanta e Roma. I bergamaschi trovano sul cammino lo Sporting Lisbona, con andata il 5 marzo in Portogallo. La Roma affronterà invece il Brighton di Roberto De Zerbi. Per i giallorossi andata in casa il 7 marzo. Ottimoo anche per la Fiorentina in Conference: i viola se la vedranno col Maccabi Haifa.