Europa League Svilar re di Roma | i giallorossi superano il Feyenoord ai rigori

Europa League, Roma-Feyenoord 5-3 ai rigori. Svilar regala gli ottavi ai giallorossi

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 – Missione compiuta per ladi De Rossi che avanza agli ottavi di finale di. Ma quanta fatica per icheilsolo ai calci di rigore per 4-2, dopo che sia i tempi regolamentari, sia i supplementari terminano sull’1-1 stesso punteggio dell’andata a Rotterdam. Grande protagonistache neutralizza i tiri dagli 11 metri di Hancko e Jahanbakhsh, rendendo insignificante l’errore di Lukaku. Per ia segno Paredes, Cristante, Aouar e Zalewski che fa esplodere la gioia dell’Olimpico. Laviene colpita a freddo dopo 5 minuti. Iperdono palla in uscita, ilriparte e mette al centro ...