Europa League | sorteggio ottavi | Roma-Brighton | Sporting-Atalanta e Milan-Slavia

Così gli ottavi di Europa League: Roma-Brighton, Milan-Slavia Praga, Sporting-Atalanta

(Di venerdì 23 febbraio 2024) (Adnkronos) –Lisbona-Praga. Sono gli accoppiamenti per le squadre italiane neglidi finale disecondo ileffettuato oggi 23 febbraio 2024. Le gare di andata si giocano il 7 marzo, quelle di ritorno il 14 marzo.

