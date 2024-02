Europa League | Roma avanti ai rigori

LIVE Al 90' Roma-Feyenoord 1-1: risultato ancora in parità, si va ai supplementari

(Di venerdì 23 febbraio 2024) 23.50 Laaccede agli ottavi superando il Feyenoord ai(5-3) dopo l'1-1 dei supplementari. Due parate di Svilar Rocambolesca carambola in area giallorossa, palla sulla spalla di Gimenez quindi in rete (5'). Svilar ipnotizza Wieffer ed evita il raddoppio. Lacosì va subito sul pari col colpo a giro di Pellegrini (15').Olandesi ora attendisti, vanno vicino al gol Cristante e Pellegrini.Il ritmo scende e si arriva ai supplementari.Il Feyenoord sembra più vivo, ma in coda Wellenreuther fa la grandissima parata su Lukaku.