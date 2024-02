Europa League | Milan | tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale…

Europa League, ecco gli ottavi: Roma col Brighton, l'Atalanta ritrova lo Sporting, per il Milan c'è lo Slavia - Sportmediaset

(Di venerdì 23 febbraio 2024) I sorteggi dell’hanno decretato glidi finale: ecco l’avversario dele gli altriSi sono conclusi a Nyon i sorteggi diche hanno decretato glidi finale. Ilgiocherà l’andata a San Siro il 7 marzo. Il ritorno, invece, verrà disputato in trasferta il 14 marzo. Questo perché le teste di serie hanno il vantaggio del fattore campo nella seconda gara. Oltre alla formazione rossonera, anche Roma e Atalanta fanno parte della fase a finale della competizione. Andiamo a vedere, quindi, chi si sfiderà in questo turno: Sparta Praga-Liverpool Olympique ...

