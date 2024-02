Europa League | la Roma supera il Feyenoord ai rigori e va agli ottavi

Roma, le possibili avversarie agli ottavi di Europa League

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un urlo come quelli che faceva in campo, quasi a dire 'ti amo' e poi l'abbraccio a Lukaku. Lasi qualificadial termine di un match infinito contro il. Servono i calci di rigore ai giallorossi, 5-3 il finale dopo l'1-1 in 120', per passare il turno e consacrarsi come bestia nera degli olandesi battuti per tre stagioni di fila negli incroci europei. De Rossi per la sua prima volta europea all'Olimpico sceglie Spinazzola dal 1' e si affida al tridente Dybala, Lukaku, El Shaarawy. L'atmosfera dell'Olimpico sold-out è da brividi, ma lanon sfrutta la carica degli oltre 67mila tifosi. Ilpassa subito, al 5', con Gimenez, che insacca con la spalla sinistra, al termine di un'azione nata da un errore in ...